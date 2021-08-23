Konya'da 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
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Konya'da 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Konya'da 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda, 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ve 30 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda, 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ve 30 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız kazancın engellemesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekipleri, sahte bandrollü alkollü içki ve tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik merkez Karatay ve Meram ilçesinde operasyon düzenledi. Durdurulan 4 farklı araçta yapılan aramalarda, 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ve 30 litre sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi. Piyasa değerleri yaklaşık 700 bin TL olan bu ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Konya'da 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Konya'da 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Konya'da 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Konya'da 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Haberler
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