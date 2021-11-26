Konya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: "Merve kurban olayım geri dön"

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.