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Konya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Konya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

ADANA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar- Adana kara yolu Acıgöl uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta, yasal olmayan yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen A.A. (35) ve H.N.S. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'dan Konya'ya gittikleri öğrenilen 13 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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