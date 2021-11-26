Konya'da 12 kilo 456 gram kubar esrar ele geçirildi

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta özel bölmelere gizlenmiş 12 kilo 456 gram kubar esrar ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Antalya Çevreyolu Bozkır Kavşağı'nda bir aracı durdurdu. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu araç, detaylı arama yapmak için Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Araçta yapılan incelemede arka kısımda hazırlanan özel bölmede gizlenmiş 12 kilo 456 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., I.K., E.D., G.K. ve K.A., Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere tekrar emniyete götürüldü. - KONYA

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