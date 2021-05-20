Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak
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Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak

Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre, muhtarlık görevi sırasında vefat eden, görevden alınan ve istifa eden bölgelerde muhtarlık ve aza seçimi yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre, muhtarlık görevi sırasında vefat eden, görevden alınan ve istifa eden bölgelerde muhtarlık ve aza seçimi yapılacak. Konya'da 12 ilçede 6 Haziran Pazar günü muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi ara seçimi yapılacak.

Konya'da 12 ilçede 16 farklı mahallede muhtarlık seçimi yapılacak. Mahalle sakinleri, yerleşim merkezinde görev yapacak yeni muhtar ve ihtiyar heyetini seçebilmek için belirtilen tarihte sandık başına gidecek. Muhtarlık ara seçimlerinde oy kullanacakların listeleri 19-27 Nisan tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Genelgeye göre 6 Haziran'da yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde görev alacak kişi ve seçmenler, sokağa çıkma kısıtlamalarından da muaf tutulacak.

Konya'nın ilçelerinde mahalle muhtarlıkları için seçim yapılacak yerleşim merkezleri şöyle:

"Hüyük (Başlamış Mah.), Derebucak (Sarayönü ve Yeni Mah), Kadınhanı (Atlantı Mah.), Selçuklu (Çaltı Mah.), Taşkent (Çetmi Cömeşpınar Mah.), Ilgın (Göstere Mah.), Cihanbeyli (Ahirigüzel Mah.), Doğanhisar (Yazır Mah.), Karapınar (İpekçi Mah.), Meram (Durunday, Pamukcu ve Alpaslan Mah.), Seydişehir (Aşağıkaraören ve Karacaören Mah.), Çeltik (Bahçehisar Mah.)." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Konya'da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak - Haberler
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