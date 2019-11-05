Konya'da 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Konya'da 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Konya'da 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildiKONYA - Konya'da narkotik polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonun deposuna zulalanmış 115 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.

05.11.2019 20:59 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:01

Konya'da 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

KONYA - Konya'da narkotik polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonun deposuna zulalanmış 115 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi giriş çıkış noktalarında uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, depoya gizlenmiş halde 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirdi. Kamyon sürücüsü Ş.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Ş.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Konya'da 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
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