Konya'da 11 köpeğe şiddet uyguladığı belirlenen kadın hakkında yasal işlem başlatıldı
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Konya'da 11 köpeğe şiddet uyguladığı belirlenen kadın hakkında yasal işlem başlatıldı

Konya'da 11 köpeğe şiddet uyguladığı belirlenen kadın hakkında yasal işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya'da 6'sı yavru 11 köpeğe şiddet uyguladığı tespit edilen kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya'da 6'sı yavru 11 köpeğe şiddet uyguladığı tespit edilen kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir kadının hayvanlara şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada 6'sı yavru 11 köpeğe el konuldu.

Hayvanların sahibi olduğu tespit edilen S.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Köpekler, ilk müdahalenin ardından Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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