Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede
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Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede

09.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:32

Konya'da, oğlunu boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan baba, adliyeye sevk edildi.

Konya'da, oğlunu boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan baba, adliyeye sevk edildi.

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta, evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan İsmail K'nin (32), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Baba İsmail K, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım." cevabını verdi.

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta, site görevlisi olarak çalışan İsmail K. (32), dün evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürmüş, ardından polisi arayıp, "Ben birini öldürdüm." diyerek teslim olmuştu.

Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede
Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede
Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede
Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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