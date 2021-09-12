10 günde 3 bisiklet çalan şüpheli yakaladı

Konya'da, Selçuklu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili 1 kişiyi yakaladı.

Hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan teknik analizler sonucu zanlının S.U. olduğunu tespit etti. Şüpheli, merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorguda, çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını itiraf eden S.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, şüphelinin bisiklet çalma anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin, çevreyi kolaçan ettikten sonra bisiklet park demirinde bulunan bisikletlerden birine binerek uzaklaşması yer alıyor.