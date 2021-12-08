Konya'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Konya'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri kaçak 1 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri kaçak 1 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şinasi Mahallesi Şehit Hakan Kılıç Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta farklı markalarda ve bandrolsüz şekilde 140 koli içerisinde toplamda 1 milyon 400 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Sürücü Y.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

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