Konya'da, 1 kişinin öldüğü esnaf kavgasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen bıçaklı ve sopalı kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler Ali Şan B. (65), oğulları Yaşar B. (44), Muhammet B. (34), Hüseyin B. (37) ile Ahmet A. ve Gökhan Nur K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Muhammet B. ve Gökhan Nur K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde iki gün önce, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, olayda ikisi ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen kavganın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Kurul (19), dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat