Konya'da 1 kilo 970 gram esrar ele geçirildi
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
KONYA (AA) - Konya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesi Bardakçı Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, O.D'nin evine yaptığı baskında, 1 kilo 970 gram kubar esrar, 50 uyuşturucu hap, hassas terazi, silah ve tabanca ele geçirdi.
Şüpheli O.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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