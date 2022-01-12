Konya'da 1 kilo 970 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Konya'da 1 kilo 970 gram esrar ele geçirildi

Konya'da 1 kilo 970 gram esrar ele geçirildi
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesi Bardakçı Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, O.D'nin evine yaptığı baskında, 1 kilo 970 gram kubar esrar, 50 uyuşturucu hap, hassas terazi, silah ve tabanca ele geçirdi.

Şüpheli O.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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