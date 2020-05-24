Konya'da 1 ilçeye kar yağdı
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Konya'da 1 ilçeye kar yağdı

KONYA'nın Hadim ilçesi bugün kar sürpriziyle karşılaştı.

Konya'da 1 ilçeye kar yağdı
24.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:38

KONYA'nın Hadim ilçesi bugün kar sürpriziyle karşılaştı. Mayıs ayında yağan kar, ilçe halkına şaşırtırken, ekili ürünlerde  olumsuz etkiledi.1850 rakımlı Hadim ilçesinin Oluçak ve Karabük mevkilerine bugün kar yağdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar nedeniyle ilçe halkı şoke olurken, ekili ürünler ve  meyve ağaçları olumsuz etkiledi. Bölgede kiraz üretiminin fazla olduğunu ifade eden  Emin Solmaz, "Bu mevsimde yağan kar kirazların üşümesine neden olacak. O nedenle ürünlere zarar verecek." dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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