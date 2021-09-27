Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 günde düzenlenen operasyonlarda farklı suç örgütlerine bağlı 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü serbest kaldı.

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 günde düzenlenen operasyonlarda farklı suç örgütlerine bağlı 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü serbest kaldı. Operasyonlarda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik son 3 günde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplamda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 48 bin 640 adet sentetik ve ecstasy hap, 2 kilo 300 gram esrar, 1 kilogram sentetik kannabinoid, 99,5 gram metamfetamin, çok sayıda hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden 11'i 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.


Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama

Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Tarkan Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 11:55:25. #1.11#