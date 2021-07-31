Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 13 olduğunu bildirdi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Meram'daki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 13 olduğunu açıkladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Meram'daki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 13 olduğunu açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Meram ilçesinde dün 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada, halen firari olan şüphelinin ailesinden 3 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 13 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rifat Yerlikaya