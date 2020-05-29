KONYA CUMA NAMAZI İÇİN 300 BİN TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILDI
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KONYA CUMA NAMAZI İÇİN 300 BİN TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILDI

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin tekrar ibadete açılmasıyla birlikte bugün kılınacak cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık maske dağıtıldı.

29.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:01

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin tekrar ibadete açılmasıyla birlikte bugün kılınacak cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık maske dağıtıldı. Sultan Selim Cami önündeki Mevlana Meydanı'nda ise 1,5 metrelik mesafelerle yerlere işaretlemeler yapılıp, tek kullanımlık seccadeler serildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart günü toplu ibadet için kapatılan camiler bugün yeniden ibadete açılacak. Bunun içinde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen camilerde bugün hummalı bir hazırlık çalışması başlatıldı. Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Cami önündeki Mevlana Meydanı'nda da yaklaşık bin 500 kişilik bir alan oluşturuldu. Cemaat için saf tutması için 1,5 metrelik mesafelerle yerlere işaretlemeler yapılıp, tek kullanımlık seccadeler serildi.

Kent genelinde 300 bin tek kullanımlık seccadelerin dağıtıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, namaz kılınması için belirlenen her camide maske dağıtımının da yapılacağını belirtti. Altay, şunları söyledi:

"Mevlana Meydanı tarihi günlerini yaşıyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra adeta ikinci bayramın mutluluğu içindeyiz. 10 haftadır camiden, cemaatten uzak kaldık. Hepimiz çok özlemiştik, camileri, cemaati, birlikte ibadet etmeyi. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da cuma namazıyla bir başlangıç gerçekleştiriyoruz. Konya'da tüm camilerimize Müftülüğümüzle birlikte ciddi bir hazırlık içindeyiz. 300 bin tek kullanımlık seccade dağıttık. Mevlana Meydanı'nda 1,5 metrelik mesafelerle yerleri işaretleyip, tek kullanımlık seccadeleri koyduk. Vatandaşlarımızda bu yerlere gelip seccadeleriyle namaz kılabilecek. Maskesi olmayanlara maske dağıtıyoruz. Belirli yerlere dezenfektan koyduk. Namaz bitiminde maskesini değiştirmek isteyenler içinde geri dönüşüm bölümleri oluşturduk."

Namaz kılmaya gelecek kişilere sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunan Altay, "Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Vatandaşlarımıza camiye gelirken seccadeleri yanında getirmeleri ve maskesiz gelmemeleri, sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz. Yine gönülden selamlaşmaya devam edeceğiz ve teması kesmemiz lazım." dedi.

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KONYA CUMA NAMAZI İÇİN 300 BİN TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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