Konya Cihanbeyli son dakika! Konya Cihanbeyli'de yangın var mı?
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Konya Cihanbeyli son dakika! Konya Cihanbeyli'de yangın var mı?

Konya Cihanbeyli son dakika! Konya Cihanbeyli'de yangın var mı?
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28 Temmuz itibariyle ülkemizde pek çok şehirde yüzden fazla noktada çıkan yangınların bir kısmı kontrol altına alındı ancak bir kısmı ise hala devam ediyor. Zaman zaman yeni noktalarda da yangın çıktığı açıklanıyor. Bu kapsamda araştırılan başlıklar arasında "Konya Cihanbeyli son dakika! Konya Cihanbeyli'de yangın var mı?" soruları da yer aldı.

Konya Cihanbeyli'de yangın var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Konya Cihanbeyli son dakika!

KONYA CİHANBEYLİ SON DAKİKA

Konya'nın Cihanbeyli bölgesinde yangın çıktığına dair iddialar sosyal medyada yer almakta. Ancak duruma dair resmi bir açıklama veya haber henüz bulunmuyor.

Yangının Konya'nın #Cihanbeyli ilçesinde kuruyan gölün kenarında bulunan sazlıklarda çıktığı da iddia edilen detaylar arasında.

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