Konya Cihanbeyli son dakika! Konya Cihanbeyli'de yangın var mı?

28 Temmuz itibariyle ülkemizde pek çok şehirde yüzden fazla noktada çıkan yangınların bir kısmı kontrol altına alındı ancak bir kısmı ise hala devam ediyor. Zaman zaman yeni noktalarda da yangın çıktığı açıklanıyor. Bu kapsamda araştırılan başlıklar arasında "Konya Cihanbeyli son dakika! Konya Cihanbeyli'de yangın var mı?" soruları da yer aldı.