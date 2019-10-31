Konya cep telefonu tartışması yüzünden eşi ve kendisinin boğazını jiletle kesti

31.10.2019 16:29

Cep telefonu tartışması yüzünden eşi ve kendisinin boğazını jiletle kesti

Konya'da Suriye uyruklu Hasmet El A., cep telefonu nedeniyle tartıştığı eşi Engame A.'nın jiletle boğazını kesti. Ardından kendi boğazını keserek intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Engame A., komşularından yardım isteyerek canını kurtardı. Yaralı çift, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 17038 Sokakta meydana geldi. 2 çocuk babası Hasmet El A. ile eşi Engame A. arasında cep telefonu nedeniyle tartışma çaktı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan Hasmet El A., eşi Engame A.'nın boğazını jiletle kesti. Ardından da kendi boğazını keserek intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım isteyerek canını kurtardı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasmet El A. ile ailesinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA