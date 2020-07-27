Konya Büyükşehirden "Muhteşem Ayasofya" fotoğraf sergisi Konya Büyükşehirden "Muhteşem Ayasofya" fotoğraf sergisi Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla "Gözün Gördüğünden Fazlası: Muhteşem Ayasofya" fotoğraf sergisi açtı.

Konya Büyükşehirden "Muhteşem Ayasofya" fotoğraf sergisi

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla "Gözün Gördüğünden Fazlası: Muhteşem Ayasofya" fotoğraf sergisi açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Muhteşem Ayasofya" konulu fotoğraf sergisi açıldı. İstanbul'un fethinin sembolü ve Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra cami olarak tekrar ibadete açıldığı ve ilk Cuma namazının kılındığı tarihi günde Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "Gözün Gördüğünden Fazlası: Muhteşem Ayasofya" sergisi, 30 Temmuz akşamına kadar Mevlana Meydanı ve Kültürpark'ta açık kalacak. Fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın'ın koleksiyonundan oluşan sergi Konyalılardan ilgi görüyor.

Fotoğraf sanatçısı Yalçın, "Bu sergi benim yıllar içinde oluşturduğum, birçok fotoğrafın birleşmesiyle oluşan panoramik fotoğraflardır. Konya Büyükşehir Belediyesinin bu koleksiyonuma sahip çıkarak sergilemesi beni çok mutlu etti. Çünkü bir taraftan yılların özlemi olan Ayasofya'nın ibadete açılması gerçekleşiyor burada da muhteşem camimizin fotoğrafları Konya'da sergileniyor. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Gözün Gördüğünden Fazlası: Muhteşem Ayasofya Sergisi'nde 45 fotoğraf bulunuyor.

Kaynak: İHA