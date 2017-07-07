Konya Büyükşehirden Halka Açık Alanlarda Ücretsiz İnternet

Konya Büyükşehir Belediyesi, gündelik hayatta yoğun olarak kullanılan mobil iletişim araçlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlara daha kaliteli haberleşme hizmeti vermek amacıyla, şehrin kalabalık meydanları ile belediyeye ait toplu kullanım alanlarında ücretsiz şarj ve kablosuz internet hizmeti vermeye başladı.



Vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarına konumlandırılan wi-fi ve şarj istasyonlarında mobil cihazlarını kablolu veya kablosuz olarak şarj etme ve yüksek hızlı kablosuz internet kullanma imkanına kavuştu. Kamuya açık alanlarda internet kullanımını düzenleyen 5651 sayılı kanun gereği, kullanıcılar kimlik bilgilerini girmeleri ve cep telefonlarına gelen SMS şifresi ile doğrulama yapmaları halinde hizmetten faydalanabiliyor. 'Buyuksehirİnternet' ismiyle yayınlanan kablosuz ağa dahil olan kullanıcılar, karşılarına gelen doğrulama ekranında talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurup ücretsiz internet hizmetini kullanabiliyor.



İlk etapta Kültürpark, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı, Kayalıpark, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Tarihi Meram Köprüsü, Şehirler Arası Otobüs Terminali, Tren Garı, Meram Çamlıbel Kafem ve Necmettin Erbakan Parkı Kafem'de hizmet vermeye başlayan wi-fi noktası ve şarj istasyonları yakın zamanda tüm Kafem şubelerinde aktif hale gelecek. Genişlemeye uygun yapıda kurulan sistem ile vatandaşların taleplerine göre hizmet noktaları artırılabilecek.



Ücretsiz wi-fi ve şarj istasyonu hizmetinden faydalanan vatandaşlar, güzel bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - KONYA