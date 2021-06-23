Konya Büyükşehir Zabıtasına Engelli Hakları Eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi'nde göreve yeni başlayan zabıta personeline yönelik engelli bireylerle daha iyi iletişim kurulabilmesi amacıyla "Engelli Hakları Eğitimi" düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi'nde göreve yeni başlayan zabıta personeline yönelik engelli bireylerle daha iyi iletişim kurulabilmesi amacıyla "Engelli Hakları Eğitimi" düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi'nde göreve yeni başlayan zabıta personeline yönelik "Engelli Hakları Eğitimi" gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, göreve yeni başlayan zabıta personeline; engelli bireylerle nasıl daha iyi iletişim kurulabileceği, engellilerin toplumda karşılaştığı sorunların çözümü hakkında nelerin yapılabileceği ve toplumun bu konuda nasıl daha duyarlı hale getirilebileceği gibi konularda bilgiler verdi. Eğitim kapsamında ayrıca engelli bireylere refakat etme, trafikte karşıdan karşıya geçişler ve beyaz bastonun trafikteki rolü gibi konular da zabıta personeline uygulamalı olarak anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yavuz Kızılaslan, Büyükşehir Zabıtası olarak engelli vatandaşlara her konuda yardımcı olabilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, desteklerinden dolayı Konya Görmeyenleri Koruma Derneği Başkanı Veli Özağan'a teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı