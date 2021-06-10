Konya Büyükşehir Zabıtası Elektrikli Scooter ile Hizmet Veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Zabıtası Elektrikli Scooter ile Hizmet Veriyor

Konya Büyükşehir Zabıtası Elektrikli Scooter ile Hizmet Veriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Toplumun ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, yeni bir uygulama daha başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek, denetimlerini hızlı bir şekilde yapabilmek için şehir merkezinde elektrikli scooter ile hizmet vermeye başladı.

İlk etapta Mevlana Meydanı, Bedesten Çarşısı, Kültürpark, Zafer, Kazım Karabekir Caddesi olmak üzere şehir merkezinde 10 elektrikli scooter ile hizmete başlayan ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürürken şehir ziyarete gelen misafirlere yardımcı oluyor.

Çevreci ve trafikten etkilenmeyen bir uygulama olan elektrikli scooter hizmetinin zabıta bünyesinde artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Selçuk Balcı Rahşan Gülşan Seren Serengil
Spor Diego Gervinho Merih Demiral Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya Büyükşehir Zabıtası Elektrikli Scooter ile Hizmet Veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 14:11:02. #1.13#

title