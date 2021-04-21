Konya Büyükşehir Belediyesi'nin dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | 3. Sayfa

Konya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının gelişi ile dilencilere yönelik çalışmalarını artırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının gelişi ile dilencilere yönelik çalışmalarını artırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Dilencilik meslek olmasın" sloganıyla yola çıkan zabıta ekipleri, ramazan ayını fırsat bilip, vatandaşların duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, ana caddeler ve kavşaklar ile marketler, ekmek fırınları ve cami önlerinde dilenciliği meslek haline getirmiş kişilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlem yaparak, dilencileri bulundukları bölgelerden uzaklaştırıyor.

Zabıta ekipleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehrin önemli kavşaklarında nöbet tutarak dilencilerin kavşaklara gelmesini engelliyor. Nöbet esnasında vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtılarak istismarcılara para verilmemesi konusunda uyarılar yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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