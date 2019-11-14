Konya Büyükşehir, tarihi mezar taşlarına sahip çıkıyor

14.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:22

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Tarihi Mezar Taşları Müzesi'nde yüzyıllar öncesinden günümüze miras kalan tarihi mezar taşlarına sahip çıkıyor.



Konya Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Tarihi Mezar Taşları Müzesi" kadim mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın şanlı ecdadından kalan camiler, medreseler, türbeler ve imarethaneler gibi tarihsel birikimi günümüze yansıtan çok önemli yapılara sahip olduğunu belirterek, bu amaçla kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusuna büyük önem verdiklerini söyledi. Tarihi mezar taşlarının ve mezarlıkların da bir milletin geçmişle kurduğu köprünün en önemli ayaklarından biri olduğunu belirten Başkan Altay, bu kapsamında Mevlana bölgesinde hayata geçirilen Tarihi Mezar Taşları Müzesi'nin Türkiye'de ilklerden olduğunu ifade etti. Başkan Altay, "Yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kurulu müzede son olarak Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait 260 mezar taşının restorasyon çalışmaları ve kitabe metinleri üzerinde transkript çalışmaları tamamlanarak sergilenmeye hazır hale getirildi. Hemşehrilerimiz ve şehrimizi ziyarete gelen misafirler birbirinden değerli tarihi mezar taşlarını ve kitabeleri müzemizde görebilir" dedi.



Konya'daki müze envanterine kayıtlı olan mezar taşlarının Şems Mezarlığı haziresine dayandığını hatırlatan Başkan Altay, "Buranın da 1940'lı yıllarda kapatılmasının ardından içerisindeki mezar taşları Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi'ne kaldırıldı. O tarihten itibaren eserler 2010 yılına kadar açık kalan ve daha sonra kapatılan Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi'nde muhafaza edildi. Ardından Konya Etnoğrafya Müzesine nakledilen eserler için 2017 yılında Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Tarihi Mezar Taşları Müzesine nakledildi" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA