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Konya Büyükşehir soğuk havada bekleyen yolcuların içini ısıttı

Konya Büyükşehir soğuk havada bekleyen yolcuların içini ısıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Konya Büyükşehir Belediyesi, dün gece şehir genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçları hareket edemediği için Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yolculara ve şehirlerarası bağlantı yollarında bekleyen kamyon ve tır şoförlerine Kızılay ile birlikte...

Konya Büyükşehir Belediyesi, dün gece şehir genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçları hareket edemediği için Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yolculara ve şehirlerarası bağlantı yollarında bekleyen kamyon ve tır şoförlerine Kızılay ile birlikte sıcak çorba ikramında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, dün gece yoğun kar yağışı ve tipide kapanan yollar sebebiyle otogarda kalan yolculara ve yol kenarlarında bekleyen tır şoförlerine Kızılay ile birlikte sıcak çorba dağıttı. Tüm Türkiye'yi etkisi altına kar yağışı, dün akşam saatlerinde Konya ve çevresinde de yoğun şekilde hissedilirken Konya'yı çevre illere bağlayan yollarda kar ve tipi nedeniyle bağlantı bir süreliğine sağlanamadı. Bunun üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kızılay ekipleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seyahat etmek için bekleyen yüzlerce yolcuya ve 7 farklı bağlantı yolunda yolun açılmasını bekleyen kamyon ve tır şoförlerine sıcak çorba ikramında bulundu. Dondurucu soğukta beklerken ikram edilen çorbalarla içleri ısınan vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kızılay'a teşekkür etti. - KONYA

Konya Büyükşehir soğuk havada bekleyen yolcuların içini ısıttı

Konya Büyükşehir soğuk havada bekleyen yolcuların içini ısıttı

Konya Büyükşehir soğuk havada bekleyen yolcuların içini ısıttı

Konya Büyükşehir soğuk havada bekleyen yolcuların içini ısıttı

Konya Büyükşehir soğuk havada bekleyen yolcuların içini ısıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, Konya, kar, Yerel, Haber

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