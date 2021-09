Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde yaralar süratle sarılmaya devam ederken, Konya Büyükşehir Belediyesi bölgede ihtiyaç duyulan ekip, araç ve malzeme desteğini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çocukların yaşadığı sıkıntıların izlerini silerek, acılarını bir nebze de olsa unutturmak amacıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 500 çocuğa bisiklet hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklara bisikletlerini takdim ederken; çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Başkan Altay, "Bozkurt'ta incelemelerimizin ardından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte 500 çocuğumuza bisikletlerini teslim ettik, onlarla sevindik. Çocuklar her yerde çok güzel, her yerde çok sevimli. Allah ömürlerine bereket versin. Selin yol açtığı yıkımın izlerini hep birlikte sileceğiz inşallah. Devletimiz her zaman milletimizin yanında." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler