Konya Büyükşehir Oyun Geliştirme Yaz Kampı'na Ev Sahipliği Yaptı
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Konya Büyükşehir Oyun Geliştirme Yaz Kampı'na Ev Sahipliği Yaptı

Konya Büyükşehir Oyun Geliştirme Yaz Kampı'na Ev Sahipliği Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 17 yaş üzeri 500 gencin katıldığı "Oyun Geliştirme Yaz Kampı" bu yıl Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beyşehir'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 17 yaş üzeri 500 gencin katıldığı "Oyun Geliştirme Yaz Kampı" bu yıl Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beyşehir'de gerçekleştirildi.

Dijital Türk Oyunları Platformu (DİTOP) ile Bilişim Vadisi Digiage'in organize ettiği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı "Oyun Geliştirme Kampı" dünya oyun sektörüne yeni tasarımcı, yazılımcı ve girişimcilerin katılmasını sağlamak amacıyla düzenlendi.

BAŞKAN ALTAY KAMPIN SON GÜNÜNDE GENÇLERLE BULUŞTU

Kampın kapanış programına katılarak gençlerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kampta bir ekosistem oluşturmanın işin en önemli kısmı olduğunu söyledi. İnsanların birbiriyle tanışmasının, kendisiyle aynı hedefe doğru yürüyen arkadaşlar bulmasının önemini anlatan Başkan Altay, "Umuyorum ki bu hayatınızda yeni bir başlangıç olur ve bu yaptığınız işler bir alıcı bulur. Burada bulunmanız, bu havayı teneffüs etmeniz ve gelecekle ilgili bir planlama yapmanız çok değerli. Allah yolunuzu açık etsin, hepinize kolaylıklar diliyorum. Belki hayatınızın ileri aşamalarında bu işe 'Konya'dan, Beyşehir'den başladım' demeniz bizim için büyük bir gurur kaynağı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize başarılar diliyorum. " ifadelerini kullandı.

BUNDAN SONRA DA BİRLİKTELİĞİNİZ DEVAM ETMELİ

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu, "Açılışta bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Onların da dikkate alındığını gördüm. İşin sadece sanatsal, kültürel veya eğlence boyutunun ötesinde ticari noktasının da kıymetli olduğunu anlatmaya çalışmıştık. O da gerçekten her takım açısından dikkate alınmış ve işinizin ne kadar değerli olduğunu bildiğinizi göstermiş oldunuz. Bu işin geleceğinin olduğunu, ülkemizin dünyaya ihraç edebileceği bambaşka bir ürün olduğunu göstermiş oldular. Bundan sonra da birlikteliğinizi devam ettirmenizi rica ediyorum. Çünkü bu şekilde gelişen şirketlerin geleceği çok parlak oluyor. " şeklinde konuştu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ

Oyunder Başkanı Tansu Kendirli ise "İlk kez tasarım yapmaya başlayanlar ya da hiç tasarım yapmayıp sadece tasarım yapanın, oyun ya da grafik tasarımı yapanın yanında bulunan arkadaşların oyun sektörüne bir kapı araladığını ve devam etmek için bir cesaret bulduğunu görüyorum. Bu çok değerli bir şey. Bugün yaptıklarınız bir sonrasında yapacağınız daha iyi işlerin habercisi. Böyle bir şeye vesile olduğu için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Uzun zamandır hayal edilen şeyleri hayata geçiriyorlar. " diye konuştu.

GENÇLER KAMPTAN MEMNUN KALDI

Kampın çok faydalı geçtiğini belirten gençler ise oyun geliştirme ve grafik alanlarında yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

DÜNYA ÇAPINDA OYUNLAR

Oyun tasarlayan, dijital sanatlara, animasyon ve sinemaya ilgi duyan üniversiteli gençleri bir araya getiren kampta genç girişimciler; kampa katılan oyun, animasyon şirketleri ve kamu yöneticileri ile bir araya gelerek onlara sorular sorma fırsat buldu. Geliştirilen ve tasarım aşamasında olan 40'dan fazla oyun sektör temsilcilerine sunulduğu kampta dünya çapında oyunları olan sektör öncüsü şirketler ve kamu yöneticileri sunumlara canlı katılarak oyunları geliştiren takımlara sorular sordu. Ayrıca 14 gün süren kampta doğayla iç içe olmanın keyfini çıkaran gençler, birçok sosyal etkinliğe de katılarak yeni arkadaşlar edindi.

Kaynak: Habermetre

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