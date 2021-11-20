Konya Büyükşehir Otogara Gelen Yolcuları Canlı Müzikle Karşılıyor

KONYA (Habermetre) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne seyahat etmek için gelen yolcuları canlı müzik dinletisiyle karşılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışının en güzel örneklerinden birini daha Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne seyahat etmek üzere gelen yolcular için hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yolcuları terminale geldiklerinde güzel bir sürpriz beklediğini dile getiren Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyesi'ne ait Konya Kitapçısı'nda 'Yolculuk öncesi ve sonrası bir müzik molası' sloganıyla şehrimizden seyahat eden yolcular için canlı müzik dinletisi sunuyoruz. Terminale gelen yolcuların bekleme esnasında canlı müzik eşliğinde hoşça vakit geçirmelerini istiyoruz. Ayrıca başlattığımız bu yeni uygulamayla Konya'nın kültür ve sanat yönünü de özellikle şehir dışından gelen insanlarla buluşturmuş oluyoruz. " dedi.

Terminaldeki müzik dinletisinin Güzel Sanatlar öğrencileri tarafından icra edildiğini de kaydeden Başkan Altay, böylelikle öğrencilerin de sanatlarını rahatlıkla sergileyebilecekleri bir alan oluşturulmuş olduğunu sözlerine ekledi.

Canlı müzik eşliğinde otobüslerini bekleyen yolcular ise uygulamayı çok beğendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde canlı müzik performansı Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 18. 30-19. 30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

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