Konya Büyükşehir Manavgat'a solar mobil telefon şarj istasyonu kurdu
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Konya Büyükşehir Manavgat'a solar mobil telefon şarj istasyonu kurdu

Konya Büyükşehir Manavgat'a solar mobil telefon şarj istasyonu kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yapan ekiplerin telefonlarını şarj etmeleri, aydınlatma ihtiyaçlarını gidermeleri ve yedek enerji temininin sağlanması amacıyla yeni nesil güneş panelleriyle donatılan ve 24 saat kesintisiz çalışabilen solar...

Konya Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yapan ekiplerin telefonlarını şarj etmeleri, aydınlatma ihtiyaçlarını gidermeleri ve yedek enerji temininin sağlanması amacıyla yeni nesil güneş panelleriyle donatılan ve 24 saat kesintisiz çalışabilen solar mobil şarj istasyonu kurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesine 24 saat kesintisiz hizmet verebilen solar mobil telefon şarj İstasyonu kurdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde enerji temininin mümkün olmadığı durumlarda kurtarma ekiplerinin ve sahadaki diğer görevlilerin iletişimlerinin kopmaması için güneş enerjisi ile çalışan mobil telefon şarj istasyonu hizmeti verdiklerini söyledi. Daha önce Konya şehir merkezinde denemesini yaptıkları istasyonu yangın sonrası Manavgat'a gönderdiklerini belirten Başkan Altay, "Konya olarak yangın bölgelerine gerek ekiplerimizi, gerekse ekipmanlarımızı göndererek desteklerimizi sürdürüyoruz. Personel ve ekipman desteklerimizin yanında 24 saat kesintisiz şekilde çalışan solar mobil telefon şarj istasyonumuzu da Manavgat'a yollayarak kurulumunu gerçekleştirdik. Kurmuş olduğumuz istasyonumuzda bölgede bulunan tüm ekipler hem telefonlarını şarj ediyorlar hem de aydınlatma ihtiyaçlarını gideriyorlar. İnşallah bu zorlu süreçleri atlatarak ülkemizin yarınlarına emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yangın söndürme çalışmalarında canla başla mücadele veren tüm ekiplerden Allah razı olsun" dedi.

88 telefon aynı anda hızlı şarj edilebiliyor

Modüler olarak tasarlanan ve üzerinde 6 adet Monokristal Güneş Paneli bulunan istasyon; üzerindeki paneller sayesinde gündüz kendi akülerini şarj edebiliyor. Akülerdeki yedek enerji ile gece de hizmet verebilen sistem; yağmur, kar gibi doğa olaylarından etkilenmezken bulutlu havalarda dahi şarj olma özelliği taşıyor. Aynı anda 88 adet telefonu şarj edebilen istasyonun üzerindeki yedek 80 adet 220 volt prizi sürekli kullanılabilme kapasitesi mevcut. 10 adet mini buzdolabını, 156 adet 5 wattlık lambayı, 10 adet 65 wattlık elektrikli battaniyeyi ve 2 adet elektrikli matkabı 24 saat çalıştırma özelliği taşıyan istasyonun üzerinde ayrıca 6 adet 395 watt yeni nesil monokristal perc güneş paneli ve 8 adet 200 ah jel akü bulunuyor. - KONYA

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Konya Büyükşehir Manavgat'a solar mobil telefon şarj istasyonu kurdu
Konya Büyükşehir Manavgat'a solar mobil telefon şarj istasyonu kurdu
Konya Büyükşehir Manavgat'a solar mobil telefon şarj istasyonu kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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