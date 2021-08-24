Konya Büyükşehir'in haşereyle etkin mücadelesi sürüyor
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Konya Büyükşehir'in haşereyle etkin mücadelesi sürüyor

Konya Büyükşehir'in haşereyle etkin mücadelesi sürüyor
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede uçkun ve larva ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede uçkun ve larva ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde bulunan mezarlıklar ve parkların yanı sıra 28 ilçe ile 813 mahallede, 40 ekip ve 60 personellin açık alanlarda uçkun ve larva ilaçlama çalışmalarını sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, halk sağlığını ilgilendiren çalışmalara öncelik verdiklerini aktardı.

Salgın döneminde gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının yanında haşereyle mücadeleye de büyük önem verdiklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ekiplerimiz, şehir merkezinde bulunan mezarlıklar ve parkların yanı sıra, 28 ilçede 813 mahallede, 40 ekip ve 60 personelle açık alalarda uçkun ve larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Haşereyle mücadeleyi daha etkin yapmak adına çalışmaları ilçe belediyelerimizle ve mahalle muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yürütüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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