Konya Büyükşehir'in haşereyle etkin mücadelesi aürüyor
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Konya Büyükşehir'in haşereyle etkin mücadelesi aürüyor

Konya Büyükşehir'in haşereyle etkin mücadelesi aürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede uçkun ve larva ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, halk sağlığını önceleyen çalışmalara öncelik verdiklerini belirterek, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte haşereyle mücadele konusunda Konya genelinde ilaçlama hizmeti vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Pandemi döneminde gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının yanında haşereyle mücadeleye de büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bu kapsamda ekiplerimiz, şehir merkezinde bulunan mezarlıklar ve parkların yanı sıra; 28 ilçede 813 mahallede, 40 ekip ve 60 personelle açık alalarda uçkun ve larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Haşereyle mücadeleyi daha etkin yapmak adına çalışmaları ilçe belediyelerimizle ve mahalle muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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