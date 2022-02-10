Konya Büyükşehir Gece Otogarda Bekleyen Yolculara Çorba İkram Etti

Dün gece saatlerinde Konya ve çevresinde yeniden etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya'yı çevre illere bağlayan yollarda geçici süreliğine ulaşım sağlanamazken şehirlerarası otobüs seferi yapan otobüsler de Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde beklemek zorunda kaldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açılmasını bekleyen yolculara sıcak çorba ve kumanya ikramında bulundu. Dondurucu soğukta beklerken ikram edilen çorbalarla içleri ısınan vatandaşlar Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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