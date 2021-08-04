Konya Büyükşehir Ekipleri Marmaris'teki Yangın İçin Görevde

Konya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'tan sonra Marmaris'teki orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için daha önce gönderdiği itfaiye araçlarına ek olarak 5 adet iş makinesi ve 8 personel daha gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülke olarak son yılların en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu ancak el birliğiyle yangınları söndürdükten sonra yanan yerleri eski haline kavuşturmak için seferber olacaklarını söyledi. Yangında kaybettiğimiz ormanlarımız ve canlılarımız için büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Başkan Altay, ciğerlerimizi yakan yangınların bir an önce söndürülmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren bütün imkanları seferber ettiklerini ifade etti.

İlk olarak Manavgat'taki yangınlara itfaiye araçları ve personeli, hayvan ambulansı Canbulan ile belirlenen ihtiyaçlara göre yardım malzemeleri gönderdiklerini hatırlatan Başkan Altay, "Marmaris'te yoğun şekilde süren söndürme çalışmalarına destek olmak için daha önce itfaiye araçlarımızı göndermiştik. Şimdi de; ekskavatör, dozer, beko loder ve lowbetten oluşan 5 iş makinesi ve 8 personelimiz Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Allah sahada varını yoğunu ortaya koyan bütün ekiplerimizin yardımcısı olsun. Ülke olarak bunun da üstesinden gelecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler