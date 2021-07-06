Konya Büyükşehir'e Altyapı İçin 155 Milyon TL Hibe Desteği
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Konya Büyükşehir'e Altyapı İçin 155 Milyon TL Hibe Desteği

Konya Büyükşehir'e Altyapı İçin 155 Milyon TL Hibe Desteği
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Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında İLBANK ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni düzenlendi.

Ankara ATO Congresium'da; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Başkanı ve Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame'nin katılımı ile yapılan programda 15 belediyenin yeni atık su, içme ve yağmur suyu ile katı atık projelerini içeren İLBANK ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir'in de imza attığı protokol de FRIT II kapsamında Dünya Bankası aracılığıyla KOSKİ'nin 3 projesine 155 milyon TL (13 milyon 170 bin Euro) hibe sağlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İLBANK vasıtasıyla sağlanan 155 milyon TL'lik hibe desteğinin hayırlı olmasını dileyerek, hayata geçirilecek projelerin çevresel sorunların çözümü ve daha yaşanabilir bir şehir açısından büyük katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Altay, hibe desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Başkanı ve Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük'e teşekkür etti.

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında düzenlenen programa Fransa Ankara Büyükelçisi Hervé Magro ve Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Ülke Direktörü Serge Snrech de katıldı.

Kaynak: Bültenler

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