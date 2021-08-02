Konya Büyükşehir'den yangın bölgesine yardım tırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Büyükşehir'den yangın bölgesine yardım tırı

Konya Büyükşehir'den yangın bölgesine yardım tırı
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesine yardım TIRI göndererek bölgeye destek olmayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yangının başladığı ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak Manavgatlı vatandaşların yanında olduklarını belirterek, yaraların sarılması için desteklerinin süreceğini ifade etti.

İlk etapta bölgeye itfaiye araçları ve ekipleri sevk ettiklerini, ardından yaralı hayvanlara müdahale ve koordinasyon için tam teşekküllü hayvan ambulansın Canbulan'ı gönderdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Kızılay Selçuklu Şubemizin de katkılarıyla yangın bölgemizde ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderiyoruz. Yola çıkan ilk TIRI'mızda; 2.000 adet battaniye ve 1.000 adet yemek pişirmeye hazır piknik tüpü ve ekipmanı bulunuyor. İhtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye göndermeye devam edeceğiz. Bizler devletimizin desteğiyle yangın bölgesindeki insanlarımıza destek olmak için seferber olduk. Tüm Türkiye el ele vererek ormanlarımızı küle çeviren bu afetin üstesinden geleceğiz inşallah. Manavgat başta olmak üzere yangınlardan etkilenen tüm şehirlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

MANAVGAT'TAN SONRA MARMARİS VE MİLAS'A DA ARAÇ GÖNDERİLDİ

Başkan Altay, Manavgat'a gönderdikleri 22 araç ve 49 personelden sonra Marmaris ve Milas'ta yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Konya'dan 6 aracın; Isparta Yazılı Kanyon yangını için de bir aracın gönderildiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Haluk Levent Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Koç Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya Büyükşehir'den yangın bölgesine yardım tırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:56:49. #1.16#

title