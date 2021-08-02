Konya Büyükşehir'den yangın bölgesine yardım tırı

Konya Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesine yardım TIRI göndererek bölgeye destek olmayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yangının başladığı ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak Manavgatlı vatandaşların yanında olduklarını belirterek, yaraların sarılması için desteklerinin süreceğini ifade etti.

İlk etapta bölgeye itfaiye araçları ve ekipleri sevk ettiklerini, ardından yaralı hayvanlara müdahale ve koordinasyon için tam teşekküllü hayvan ambulansın Canbulan'ı gönderdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Kızılay Selçuklu Şubemizin de katkılarıyla yangın bölgemizde ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderiyoruz. Yola çıkan ilk TIRI'mızda; 2.000 adet battaniye ve 1.000 adet yemek pişirmeye hazır piknik tüpü ve ekipmanı bulunuyor. İhtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye göndermeye devam edeceğiz. Bizler devletimizin desteğiyle yangın bölgesindeki insanlarımıza destek olmak için seferber olduk. Tüm Türkiye el ele vererek ormanlarımızı küle çeviren bu afetin üstesinden geleceğiz inşallah. Manavgat başta olmak üzere yangınlardan etkilenen tüm şehirlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

MANAVGAT'TAN SONRA MARMARİS VE MİLAS'A DA ARAÇ GÖNDERİLDİ

Başkan Altay, Manavgat'a gönderdikleri 22 araç ve 49 personelden sonra Marmaris ve Milas'ta yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Konya'dan 6 aracın; Isparta Yazılı Kanyon yangını için de bir aracın gönderildiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler