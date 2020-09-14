Konya Büyükşehir'den üzüm üreticisine destek
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Konya Büyükşehir'den üzüm üreticisine destek

Konya genelindeki çiftçilere desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, üzüm üretimi ve pekmez yapımıyla yoğun olarak uğraşan 22 mahalleye üzüm sıkma makinesi dağıttı.

Konya Büyükşehir'den üzüm üreticisine destek
14.09.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:53

Konya genelindeki çiftçilere desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, üzüm üretimi ve pekmez yapımıyla yoğun olarak uğraşan 22 mahalleye üzüm sıkma makinesi dağıttı. Büyükşehir'in bugüne kadar çiftçilerin üretimine katkı sağlamak için dağıttığı üzüm sıkma makinesi 116'ya ulaştı.

İlçelerde çiftçilere yönelik tarımsal desteklerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan desteğinin yanı sıra üzüm üreticisine de üzüm sıkma makinesi dağıtımı gerçekleştirerek, ilçelerdeki on binlerce çiftçiye katkı sağlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal üretimin önceliklerinden birisi olduğunu ifade ederek, çiftçilere her daim destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Konya'nın 31 ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Altay, "Bir yandan tarımsal destekle insanlarımızın yaşadıkları yerde gelirlerini artırmaya çalışırken bir yandan da ilçe belediyemizle koordineli olarak yürüttüğümüz projelerle çiftçilerimize dikim, bakım ve hasat konularında ekipman destekleri sağlıyoruz. Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde 'Üretmek sizden destek Büyükşehir'den' sloganıyla 9 ilçemizde bulunan 22 mahallemizde üzüm sıkma makinesinin dağıtımını gerçekleştirdik. Bugüne kadar, üzüm üretimi ve pekmez yapımıyla yoğun olarak uğraşan 18 ilçemizdeki 116 mahallemize üzüm sıkma makinesi vermiş olduk. Ayrıca 450 bin adet asma çubuk desteğiyle üzüm üreten çiftçimizin yanında olduk. Yapmış olduğumuz bu desteklerle kırsal alanlarda yaşayan hemşehrilerimizin ekonomik gelirlerinin artmasını sağlayacak, tarımsal üretime katkıda bulunmuş olacağız. Üzüm sıkma makinelerimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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