Konya Büyükşehir'den "Ustalardan Miras" fotoğraf yarışması
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Konya Büyükşehir'den "Ustalardan Miras" fotoğraf yarışması

Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir'den 'Ustalardan Miras' fotoğraf yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi "Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler" temalı fotoğraf yarışmasının ikincisini düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi "Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler" temalı fotoğraf yarışmasının ikincisini düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleklerin kaybolmasının önüne geçmek ve yarınlara aktarmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Geçen yıl Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenledikleri yarışmanın büyük ilgi gördüğüne işaret eden Altay, "Yarışmaya amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilecek. Yarışma; ahşap, cam, deri, hayvan ve bitki atıkları, ipek-tekstil, maden, toprak-taş, hammaddesi karışık olan el sanatları gibi günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meslek gruplarını kapsayacak. Fotoğraf sanatına gönül veren herkesi bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum." dedi.

Yarışmaya 20 Ağustos Cuma günü saat 17.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

Her fotoğrafçının en fazla 4 eserle katılabileceği yarışmada; birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin lira para ödülü verilecek.

Katılımcılar ayrıntılı bilgiye ve genel katılım koşullarına "ustalardanmiras.konya.bel.tr" adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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