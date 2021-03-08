Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteği
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Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteği

08.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:06
Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki çiftçilerin tohumluk maliyetlerini azaltmak ve üretimi artırmak amacıyla yüzde 50 hibe destekli yerli şeker fasulye tohumu desteğinde bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki çiftçilerin tohumluk maliyetlerini azaltmak ve üretimi artırmak amacıyla yüzde 50 hibe destekli yerli şeker fasulye tohumu desteğinde bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık desteklemeleri kapsamında Konyalı üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteğinde bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte tarımı ve hayvancılığı destekleme ve geliştirme çalışmalarını artırdıklarını ifade ederek, bugüne kadar çiftçilere fidan, fide, tohum, makine ve donanım desteği olmak üzere 55 milyon liralık katkıda bulunduklarını söyledi. Tohum desteklemeleri kapsamında Macar Fiği ve yonca tohumundan sonra bakliyat üretimini artırmak, bitkisel üretimi geliştirmek için yerli şeker fasulye tohumu desteği başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bitkisel üretimin en önemli girdilerinden olan tohum desteğimiz ile Konyalı üreticimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Fasulye tohumu için en az 5 dekar, en fazla 20 dekar arazi için verdiğimiz desteklemeden 31 ilçemizdeki tüm çiftçilerimiz faydalanabiliyor. Üreticilerimizi 22 Mart'a kadar başvuruları devam edecek olan destekten faydalanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Yerli şeker fasulye tohumu desteklemesi müracaat dilekçeleri Konya Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerine teslim edilebiliyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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