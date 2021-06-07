Konya Büyükşehir'den üreticiye damızlık koç desteği
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Konya Büyükşehir'den üreticiye damızlık koç desteği

Konya Büyükşehir'den üreticiye damızlık koç desteği
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilere yüzde 50 hibe destekli damızlık koç desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilere yüzde 50 hibe destekli damızlık koç desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu belirtti.

Belediye olarak kırsalda yaşayanların gelirlerini artırmak için yoğun bir caba içerisinde olduklarını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Konya'da 2 milyon 840 bin küçükbaş hayvana sahibiz. 31 ilçemizde en az 3 yıl bu işle uğraşan ve en az 25, en fazla 100 koyunu olan vatandaşlarımızın başvuruları değerlendirildi. Yüzde 50 hibe desteğiyle daha önceden Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından üretilen koçlarımızı ailelerimize hediye ediyoruz. İnşallah bunlarla üretimin daha da artmasını, kalitenin yükselmesini hedefliyoruz. Amacımız tarımla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirini artırmak. Çiftçilerimize hayırlı olsun."

Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk ve koç desteğinden faydalanan üreticiler de verdikleri destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Açıklamada, belediye tarafından sürülerde kullanılacak koçlar üstün verimli, ıslah çalışması yapılmış, hastalıklardan ari, bölgeye uygun olan Merinos ve Akkaraman ırklarından tercih edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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