Konya Büyükşehir'den tiyatro oyunlarıyla öğrencilerin gelişimine katkı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Kukla Tiyatrosu ile Çevrimiçi Gençlik Tiyatro oyununu sahneliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okullarda öğrencilerin daha bilinçli yetişmelerine katkı sağlamak için çok sayıda faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Altay, çocuklara kukla tiyatrosuyla su tasarrufu, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında eğlenceli dille bilgilendirme yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan Mektebi ve Ekranla Değil Akranla Oyna projelerimiz kapsamında 13 ilçemizde sergilenecek 'Çevrimiçi Gençlik' adlı tiyatro oyunuyla da gençlerimizde sosyal medya bağımlılığı ve değerlerimize karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin yarınları olan çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."