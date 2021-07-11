Konya Büyükşehir'den Srebrenitsa soykırımı fotoğraf sergisi
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Konya Büyükşehir'den Srebrenitsa soykırımı fotoğraf sergisi

Konya Büyükşehir'den Srebrenitsa soykırımı fotoğraf sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenler anısına fotoğraf sergisi açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenler anısına fotoğraf sergisi açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Srebrenitsa katliamının 26. yıldönümünde, Sırplar tarafından gerçekleştirilen katliamı anlatan fotoğraf sergisi açtı. Bosna Hersekli fotoğraf sanatçısı Veliya Hasan Begoviç tarafından Srebrenitsa'da hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan fotoğraf sergisi, 26 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırımı çarpıcı karelerle gözler önüne seriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda hayatlarını kaybeden 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi rahmet ve dua ile anıyorum" ifadelerini kullanarak herkesi sergiyi görmeye davet etti.

Sergiyi gezen vatandaşlar da Srebrenitsa soykırımının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirterek, sergiyi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kültürpark'ta açılan ve 37 eserden oluşan sergi, 14 Temmuz'a kadar 11.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - KONYA

Konya Büyükşehir'den Srebrenitsa soykırımı fotoğraf sergisi
Konya Büyükşehir'den Srebrenitsa soykırımı fotoğraf sergisi
Konya Büyükşehir'den Srebrenitsa soykırımı fotoğraf sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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