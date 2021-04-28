Konya Büyükşehir'den sosyal destek için 50 milyon liralık kaynak
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Konya Büyükşehir'den sosyal destek için 50 milyon liralık kaynak

Konya Büyükşehir'den sosyal destek için 50 milyon liralık kaynak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini belirterek, bu kapsamda 50 milyon liralık bütçe ayırdıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini belirterek, bu kapsamda 50 milyon liralık bütçe ayırdıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinden etkilenen vatandaşlar için "ikinci büyük sosyal destek paketini" hayata geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandeminin tüm dünyada büyük zorluklar ortaya çıkardığını belirterek, "Bugüne kadar ihtiyacı olmayan insanların sosyal destek ihtiyaçları ortaya çıktı. Esnafımız dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Bazı sektörler ciddi sıkıntıya girdi ama Konya Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin ilk gününden itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başvurular başladı

Bu süreçte ikinci büyük destek kampanyası başlattıklarını belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, "İkinci büyük destek kampanyamız kapsamında 50 milyon liralık bir kaynak ayırdığımızı ifade etmek istiyorum. 10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 28 ilçemizde 10 bin hemşehrimize 3 milyon liralık sosyal destek kartları bugün itibariyle ulaşmaya başladı. Sürekli yardımda bulunduğumuz 10 bin 500 ailenin kartlarına 3 milyon liralık destek yüklemelerini gerçekleştirdik. Bununla birlikte Konya'da 'ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var' diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Konyamızda aç ve açıkta kimseyi bırakmayız"

50 milyon liralık kaynağın tamamını sosyal destekte kullanacaklarını vurgulayan Başkan Altay, "Allah'ın izniyle Konyamızda aç ve açıkta kimseyi bırakmayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu zor günleri de hep birlikte el ele atlatacağımızdan eminim" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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