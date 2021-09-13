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Konya Büyükşehir'den öğrencilere eğitim desteği

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir'den öğrencilere eğitim desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim desteğini 2021-2022 eğitim öğretim yılında da sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim desteğini 2021-2022 eğitim öğretim yılında da sürdürüyor.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimde Konya modeli oluşturan çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere başarı dileğinde bulunan Altay, şunları kaydetti:

"Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Konya'da ikamet eden şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri 'Özel Gereksinimi Vardır' raporu olan öğrenciler, anne-babası resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile 8. sınıf LGS'de Türkiye geneli binde birlik dilimde olan öğrencilerimize eğitim desteğinde bulunacağız. Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 13 Eylül'de başlayacak eğitim desteği başvuruları 3 Ekim'de tamamlanacak. Şartları taşıyan öğrencilerin konya.bel.tr adresinde "Eğitim Yardımı" bölümünden detaylı bilgi öğrenebilecek."

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya Büyükşehir'den öğrencilere eğitim desteği - Haberler
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