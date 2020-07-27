Konya Büyükşehir'den "Muhteşem Ayasofya" fotoğraf sergisi Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle "Gözün Gördüğünden Fazlası: Muhteşem Ayasofya" fotoğraf sergisi açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle "Gözün Gördüğünden Fazlası: Muhteşem Ayasofya" fotoğraf sergisi açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, serginin, 30 Temmuz akşamına kadar Mevlana Meydanı'nda ve Kültürpark'ta ziyarete açık olacağı bildirildi.

Açıklamada, serginin, fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın'ın koleksiyonundan oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu sergi benim yıllar içinde oluşturduğum, birçok fotoğrafın birleşmesiyle oluşan panoramik fotoğraflardır. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu koleksiyonuma sahip çıkarak sergilemesi beni çok mutlu etti."

Kaynak: AA