Konya Büyükşehir'den Modern Arıcılığa Destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Büyükşehir'den Modern Arıcılığa Destek

Konya Büyükşehir'den Modern Arıcılığa Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın gelişmesi için Konya Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi olan ve daha önce müracaat eden şehir genelindeki bal üreticilerine "Modern Arıcılık" projesi kapsamında arıcılık ekipman desteğini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın gelişmesi için Konya Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi olan ve daha önce müracaat eden şehir genelindeki bal üreticilerine "Modern Arıcılık" projesi kapsamında arıcılık ekipman desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde bal üreticilerine bu yıl ikinci kez ekipmanlarını teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal ve hayvansal üretimle uğraşan çiftçilere desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte tarıma 277 milyon liralık destekte bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: "Bugün de bal üreticilerimize güneş paneli, bal dinlendirme kazanı ve bal sağım çadırlarını hediye ediyoruz. Böylece sadece bu yıl bal üreticilerimize verdiğimiz destek 2 milyon lirayı buluyor. Amacımız insanlarımızın gelirlerini artırmak; işçilik maliyetlerini düşürmek. Göksu Taşeli Projesi kapsamında Bozkır'a bal dolum tesisi kazandırıyoruz. Ayrıca, Büyükşehir olarak Güneysınır'a 1. 2 milyon fide vererek lavanta bahçesi inşa ediyoruz. Lavanta balının da bölgede marka olmasını amaçlıyoruz. Çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Üretim Sizden Destek Büyükşehir Belediyemizden. ' Hayırlı, uğurlu olsun. "

Konya Arı Üreticileri Birliği Başkanı Veyis Önder ise, "Biz ülke için varız. Herkesin üretmesi lazım. Üretmek için de yatırım yapmak lazım. Bu anlamda en büyük katkıyı da bize Konya Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Modern Arıcılık" projesi kapsamında daha önce başvurularını aldığı 31 ilçe, 321 mahallede 447 üreticiye bu yıl ikinci kez yüzde 50 hibe destekli arıcılık ekipman desteğinde bulundu. Büyükşehir, Konya'nın en uçta mahallesi bile olsa müracaat eden tüm bal üreticilerine ücretsiz eğitim ve teknik destek de veriyor.

Konya arıcılıkta; 1. 029 işletme sayısı, 120. 000 adet kovan sayısı ve ortalama 1. 200 ton yıllık bal üretimi ile Türkiye'de önemli bir yere sahip.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Hasibe Eren Fatma Turgut Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Yiğit Şardan Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya Büyükşehir'den Modern Arıcılığa Destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:06:47. #1.14#

title