Konya Büyükşehir'den "Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası" - Haberler

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Konya Büyükşehir'den "Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası"

Bültenler - Güncel
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Konya Büyükşehir'den

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki kamu kurumlarına yönelik ücretsiz masa tenisi turnuvası düzenleniyor.

KONYA (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Konya Projesi" kapsamında kamu kurumları arasındaki dayanışmanın ve kaynaşmanın artırılması amacıyla düzenlenecek masa tenisi turnuvasına, toplam 320 kişiden oluşan 64 takım katılım sağlayabilecek.

14-20 Mart tarihleri arasında Kılınçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvaya katılmak isteyen kurumların, 10 Mart tarihine kadar "sporkonya.com.tr" adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Sınırlı sayıda kontenjanla düzenlenecek turnuvaya katılım ücretsiz olurken dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verilecek.

Bültenler - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Konya, Mart, Kamu, Güncel, Haberler

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