Konya Büyükşehir'den Konyalılara kitap sürprizi
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Konya Büyükşehir'den Konyalılara kitap sürprizi

Konya Büyükşehir'den Konyalılara kitap sürprizi
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Okuma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Her yıl 8 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Okuma Günü'nde farkındalık oluşturmak için Konyalılara kitap sürprizi yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi-Alaaddin Tepesi arasında sefer yapan tramvaylarda, Türkiye'nin ilk bisiklet tramvayında ve Kültürpark'ta yeni hizmete açılan Nostalji Tramvay Kafe'de vatandaşlara kitap hediye etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, "Konya'mız en fazla kütüphaneye gidilen şehir konumunda. Dünya Okuma Günü'nde şehrimizde okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için tramvaylarda, bisiklet tramvayında ve tramvay kafede vatandaşlarımıza kitap hediye ettik. Bütün Konyalı hemşehrilerimin Dünya Okuma Günü'nü tebrik ederim." dedi.

Türkiye'nin sevilen yazarlarına ait kitapları alan vatandaşlar ise çok mutlu olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bu anlamlı hediye için teşekkür ettiler.

KONYA EN ÇOK KÜTÜPHANE KULLANAN ŞEHİR

Konya, TÜİK verilerine göre Türkiye'de halk kütüphanelerini en fazla kullanan şehir olarak dikkat çekiyor. Şehirde çok sayıda kütüphane yer alırken; Konya Büyükşehir Belediyesi de doğum günlerinde şehir genelindeki 7-18 yaş arasındaki gençlere hediye olarak kitap gönderiyor.

Kaynak: Bültenler

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