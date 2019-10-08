Konya Büyükşehir'den "Kendimle Mutluyum Okulumu Seviyorum" projesi

08.10.2019 16:07

Konya Büyükşehir Belediyesinin Selçuk Üniversitesi ve Meram Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürüttüğü "Kendimle Mutluyum Okulumu Seviyorum" adlı proje kapsamında Meram Osman Gazi Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiriyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla Meram Osman Gazi Ortaokulu'nda "Kendimle Mutluyum Okulumu Seviyorum Projesi" kapsamında öğrenciler okul bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiriyor. "Kendimle Mutluyum Okulumu Seviyorum" Erasmus Projesi; Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Osman Gazi Ortaokulu, Selçuk Üniversitesi Psikiyatri Servisi ve Meram Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte İtalya, İspanya, Romanya ve Bulgaristan ortaklığıyla gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında ilk olarak öz güven eksikliği bulunan 40 öğrenci tespit edildikten sonra Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Mühendisleri tarafından bu öğrencilere; toprak hazırlığı, tohum ekimi, fide dikimi, bitkinin beslenmesi ve sulanması, yabancı ot temizliği, çapalama ve hasat konularında bilgiler verildi. Eğitimleri verilen soğan, marul, kaktüs, sukulent bitkilerinin saksılarda toprak hazırlığı ve fide dikimleri, okul içerisinde oluşturulan sınıf serasında öğrencilerin kendi elleriyle gerçekleştirildi. Geçtiğimiz bahar aylarıyla birlikte okul etrafına da çeşitli bitkilerin de dikimi öğrenciler tarafından yapıldı. Rengarenk boyanan lastik tekerler bitki saksısı haline getirildi. Öğrenciler, Ziraat Mühendisleri rehberliğinde sebzeleri ve bitkileri toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Projeye katılan öğrenciler çiçekleri ve bitkileri daha çok sevdiklerini belirterek, öğrendikleri bilgilerle evlerinde de çiçek ekeceklerini söyledi.



İki sene boyunca devam edecek proje ile toprağın ve suyun rehabilite edici özelliğinin öğrenciler üzerinde devam ettirilmesi ve öz güvenli bireyler haline getirilerek okula devam sorunlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. - KONYA

Kaynak: İHA