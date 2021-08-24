Konya Büyükşehir'den Kastamonu'ya Menfez Desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen bölgelere destek olmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aşırı yağışlar nedeniyle son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz illerinde vatandaşların mağduriyetinin giderilerek, hayatın bir an önce normale dönmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekeni yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Bölgedeki çalışmalara destek olmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sinop'ta 6 araç, 12 personel, Kastamonu'da ise 19 araç ve 23 personelin bulunduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Afet bölgelerine araç, ekip ve ekipman desteğimiz sürüyor. Son olarak Kastamonu'nun İnebolu İlçesi Özlüce Mahallesi'ne ihtiyaç üzerine 20 adet menfezi dün akşam itibariyle yola çıkardık. Devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede. Bizler de Konya olarak afet bölgelerinde neye ihtiyaç varsa üzerimize yapmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler