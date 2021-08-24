Konya Büyükşehir'den Kastamonu'ya Menfez Desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Büyükşehir'den Kastamonu'ya Menfez Desteği

Konya Büyükşehir'den Kastamonu'ya Menfez Desteği
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen bölgelere destek olmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aşırı yağışlar nedeniyle son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz illerinde vatandaşların mağduriyetinin giderilerek, hayatın bir an önce normale dönmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekeni yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Bölgedeki çalışmalara destek olmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sinop'ta 6 araç, 12 personel, Kastamonu'da ise 19 araç ve 23 personelin bulunduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Afet bölgelerine araç, ekip ve ekipman desteğimiz sürüyor. Son olarak Kastamonu'nun İnebolu İlçesi Özlüce Mahallesi'ne ihtiyaç üzerine 20 adet menfezi dün akşam itibariyle yola çıkardık. Devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede. Bizler de Konya olarak afet bölgelerinde neye ihtiyaç varsa üzerimize yapmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Ebru Şallı Aleyna Tilki Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Muslera Fatih Terim Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya Büyükşehir'den Kastamonu'ya Menfez Desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:02:10. #1.14#

title