Konya Büyükşehir'den Kastamonu'ya menfez desteği
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Konya Büyükşehir'den Kastamonu'ya menfez desteği

Konya Büyükşehir'den Kastamonu'ya menfez desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle selden etkilenen bölgelere desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Özlüce Mahallesine 20 adet kutu menfez gönderdi.

Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle selden etkilenen bölgelere desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Özlüce Mahallesine 20 adet kutu menfez gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen bölgelere destek olmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aşırı yağışlar nedeniyle son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz illerinde vatandaşların mağduriyetinin giderilerek, hayatın bir an önce normale dönmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekeni yapmaya devam ettiklerini söyledi. Bölgedeki çalışmalara destek olmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sinop'ta 6 araç, 12 personel, Kastamonu'da ise 19 araç ve 23 personelin bulunduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Afet bölgelerine araç, ekip ve ekipman desteğimiz sürüyor. Son olarak Kastamonu'nun İnebolu İlçesi Özlüce Mahallesi'ne ihtiyaç üzerine 20 adet menfezi dün akşam itibariyle yola çıkardık. Devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede. Bizler de Konya olarak afet bölgelerinde neye ihtiyaç varsa üzerimize yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - KONYA

Konya Büyükşehir'den Kastamonu'ya menfez desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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