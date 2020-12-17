Konya Büyükşehir'den anlamlı film
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya Büyükşehir'den anlamlı film

17.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:09

Konya Büyükşehir'den anlamlı film Dünyanın dört bir yanından törenlere katılamayan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı film beğeni topladı Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerinin bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenmesi nedeniyle...

Konya Büyükşehir'den anlamlı film

Dünyanın dört bir yanından törenlere katılamayan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı film beğeni topladı

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerinin bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenmesi nedeniyle "Bu Sene Gönülden Kucaklaşıyoruz" sloganıyla anlamlı bir klip paylaştı. Amerika'dan Japonya'ya, İtalya'dan Hindistan'a, Letonya'dan Azerbaycan'a dünyanın dört bir yanından törenlere katılamayan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı film büyük beğeni topladı.

Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve on binlerce yerli ve yabancı misafiri buluşturan Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri, bu yıl tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle kısıtlı ve seyircisiz şekilde gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin son günü olan Şeb-i Arus programına katılmak isteyip katılamayan, gönlü Konya'da olan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı anlamlı bir film hazırladı. Amerika'dan Japonya'ya, İtalya'dan Hindistan'a, Letonya'dan Azerbaycan'a, Almanya'dan Tunus'a kadar dünyanın dört bir köşesinden Hazreti Mevlana'ya gönül veren yabancı misafirler, bu yıl gelemeseler de gönüllerinin Konya'da ve Hazreti Mevlana ile olduğunu dile getirdiler.

"Kalp neredeyse gönül orada. Bu sene gönülden kucaklaşıyoruz" sloganıyla paylaşılan film, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Konya Büyükşehir'den anlamlı film
Konya Büyükşehir'den anlamlı film
Konya Büyükşehir'den anlamlı film
Konya Büyükşehir'den anlamlı film
Konya Büyükşehir'den anlamlı film
Konya Büyükşehir'den anlamlı film
Konya Büyükşehir'den anlamlı film
Konya Büyükşehir'den anlamlı film

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Defne Samyeli Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Çağdaş Atan Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya Büyükşehir'den anlamlı film | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:09:06. #1.14#
title